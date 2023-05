Carmen Barbieri contradijo a Jorge Rial y recordó el día que casi se muere

Todo salió a flote a causa de una de las declaraciones del periodista, que había dicho que “la muerte no es un lugar hostil, no es un lugar oscuro”. A raíz de esos dichos, la mamá de Fede Bal decidió dar su versión de lo que ella sintió tan cerca de la muerte y contradijo las palabras de su colega.

En cuanto a ese complicado momento, recordó: “Siempre digo que me encontré con una mujer oriental, que me decía 'quedate tranquila que yo soy tu nueva amiga'... era la muerte. Y yo hacía que 'no' con la cabeza. Me acuerdo que escuchaba a los médicos que me decían 'no muevas la cabeza que te vas a sacar otra vez el tubo'. Y yo decía 'no, no quiero tener una nueva amiga', yo quería quedarme”.

barbieri muerte rial Carmen Barbieri contó su experiencia cercana a la muerte

En relación a esa mujer que se le apareció en ese estado de inconciencia mientras luchaba por su vida, relató: “Era bella, el pelo como el tuyo, más largo, negro. Bien oriental. Después, me mostraron una guía espiritual y era ella. Estaba toda de gris”.

“Como si estuviese en un plato volador era, así me sentí. Uno ve la luz y yo vi eso. No, no me dio miedo. Además, me hicieron subir en un ascensor todo de aluminio, y entre y ella era amable”, agregó a su historia.

Luego, prosiguió en su relato: “Es más, cuando le dije que nunca más iba a hablar con ella 'no te quiero ver, no me hables, que no te voy a contestar, porque yo no quiero tener una amiga nueva', ella me miró y se sonrió, como diciendo 'nos vamos a volver a ver y ahora te voy a dejar tranquila'. Se sonrió y no la volví a ver más... ahí debe ser cuando empecé a luchar”.

Por último, contó que es lo que escuchaba de los médicos que trataban de reanimarla: “Yo escuché, pensé que era el médico, que me decía 'luchá vos, porque tu hijo está desesperado', escuché que alguien me decía 'ahora tenes que luchar vos, nosotros hicimos todo. Tu hijo está afuera desesperado, están todos tus amigos rezando. Lucha vos'. Eso es lo que me acuerdo”.