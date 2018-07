Con "C" de harta de que se pidan disculpas a todos por todo.



La publicidad no mata ni obliga a nadie a ser un campeón o una cocinera.

Si no les gusta no la miren, no compren ahí, vayan al chino.



Lo que atrasa es gente tratando de que otra gente piense como ellos. #Carrefour https://t.co/tvnjJOJrSf