Carrie Fisher y una recordada amenaza contra un acosador

La guionista Heather Robinson, amiga de la emblemática actriz de Star Wars, contó que fue acosada por un ejecutivo de Sony. Si bien no dijo el nombre, relató que en una reunión de negocios “un productor ganador de un Oscar” no dejaba de molestarla e incluso la amenazó con no dejarla trabajar más en la industria. Cuando Fisher se enteró, fue a la oficina del hombre y le entregó una caja de Tiffany envuelta. Adentro contenía la lengua de una vaca que decía: “Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Heather o a alguna otra mujer, el próximo envío contendrá una parte tuya en una caja mucho más pequeña”. “La amé como una amiga. Ella era realmente así”, dijo Robinson emocionada al recordar el gesto de la intérprete que encarnó a la inolvidable Princesa Leia.