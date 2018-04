Carrió arremetió una vez más contra Lorenzetti

“Seguramente, el Congreso le va a hacer el mejor juicio político de la historia”, afirmó durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. Además, la diputada nacional acusó a Lorenzetti de haber pergeñado una supuesta operación contra el Gobierno. Según Carrió, el titular del máximo tribunal ha desatado “una guerra sucia entre poderes”. Y vaticinó que “va a ser destituido por un juicio político” del Congreso.

“La guerra sucia entre poderes no tiene como eje a la ex SIDE, sino al presidente de la Corte”, apuntó. Según la legisladora, Lorenzetti se siente “acorralado”. Recordó que hace dos años le dijo a Macri que el titular de la Corte “es siniestro, sólo quiere ser presidente”. Aseguró que Lorenzetti está detrás de las decisiones de algunos jueces, como también de la filtración de los datos de los canjes de los pasajes que cobraron los diputados. También incluyó como “una operación” el caso de la mediática Natacha Jaitt, quien vinculó a periodistas y políticos con el escándalo por los abusos en los clubes del fútbol, acusaciones que no ratificó en la Justicia.

Macri: “Sostengo, apoyo este gobierno y quiero al Presidente”, dijo sobre la relación con Macri.