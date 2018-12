Carrió cruzó otra vez a Bullrich y plantó a Monzó

El desplante se da en medio de la tensión abierta entre ella y el Gobierno que explotó con el pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, y fue empeorando con el correr de las semanas. El martes, tras conocerse la resolución sobre armas de fuego de la ministra, Carrió declaró que el protocolo “viola los derechos humanos fundamentales” y que su espacio no va a “ir al fascismo”.Ayer temprano insistió con el tema en Twitter: “Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos”, escribió.