Carrió explotó pero después aclaró que no romperá Cambiemos

“Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente”, tuiteó el sábado Carrió. “El Presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió: elige o cae”, sentenció minutos más tarde en la presentación de un libro en la ciudad de Corrientes. “Si es Angelici son los barrabravas, arreglos con los jueces, Moyano. No vamos a estar ahí, somos millones los argentinos que hemos padecido”, agregó. “Tampoco me voy a ir, no voy a ser funcional a los que me quieren echar”, advirtió. “El Presidente sólo tiene que dar una respuesta. El partido está jugado así”, añadió.

No es la primera vez que la diputada le pide a Macri públicamente que decida entre ella y su aliado xeneize. Unas horas antes, desde su entorno aseguraban que estaba “serena”.

Luego de que sus frases se convirtieran en titulares de todos los portales de noticias, Lilita volvió a recurrir a su twitter para bajar un cambio: “No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable. No rompo Cambiemos. La verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio”, sentenció.

--> Pinedo salió a bancar a Lilita

Federico Pinedo se metió en la interna entre Carrió y el ministro de Justicia, Germán Garavano, por la situación judicial de Cristina Kirchner. “Carrió siempre ayuda porque es una vara de referencia, deja en claro los objetivos centrales de Cambiemos que son terminar con un Estado mafioso. Tomó las opiniones personales del ministro Garavano como si fueran una presión sobre el Senado o sobre los jueces, y por eso lo cuestionó”.