Carrió les apuntó a gobernadores del PJ por tema impositivo

La líder de la Coalición Cívica y diputada nacional, Elisa Carrió, afirmó ayer que “quedó muy claro que los que no querían bajar impuestos eran los gobernadores del PJ”, luego de que el bloque del justicialismo presentara el viernes un proyecto en el Senado en oposición a la quita del IVA a los alimentos y a la suba del piso para pagar Ganancias, las dos medidas anunciadas por el Gobierno tras la derrota en las PASO. “Así como no le bajan Ingresos Brutos y tasas municipales los intendentes -agregó Lilita-. En esta situación de asfixia de impuestos no se puede vivir”. La diputada, que estuvo en el acto por el 25° aniversario de la jura de la reforma constitucional, señaló que el presidente Macri “estaba muy condicionado por los gobernadores del PJ para que le firmen el presupuesto”.