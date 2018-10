Carrió: "Perdí la confianza en el Presidente"

Sin embargo sostuvo que va a "garantizar la gobernabilidad" y que no se irá de Cambiemos, pese a la tensión que vive la interna, en medio de la crisis económica que se refleja en los niveles más bajos de aprobación pública de la gestión de Macri.

La diputada de la Coalición Cívica había cuestionado días atrás al ministro de Justicia, Germán Garavano, y anunció que pediría su juicio político, después de que el funcionario declarase que "nunca es bueno que se detenga a un ex presidente".

Garavano hizo esa reflexión tras el fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem, condenado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su gestión, y cuando sobre Cristina Kirchner penden dos pedidos de detención en causas judiciales que la investigan por supuesta corrupción.

El enojo de Carrió creció tras la destitución de altos funcionarios técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y planteó la sospecha de que se buscó frenar investigaciones impositivas contra el primo del presidente y ex dueño de una importante empresa constructora Ángelo Calcaterra y el padre del mandatario, Franco Macri.

La agencia federal aclaró sin embargo que "estas modificaciones no obedecen a ningún condicionamiento político, no frenan ninguna investigación en marcha ni tampoco la activan y hay una permanente colaboración de la AFIP con las causas que lleva adelante la Justicia Federal".

Calcaterra es uno de los empresarios que declararon como arrepentidos en la denominada causa judicial de "los cuadernos de la corrupción", que investiga una supuesta trama de sobornos pagados al kirchnerismo a cambio de contratos de obras públicas u otros negociados. "Ángelo tiene que declar más en la causa de los cuadernos. No puede ser que diga algunas cosas, se arrepienta y listo. Su arrepentimiento es incompleto", aseveró Carrió al periódico.

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", dijo al tiempo que agregó: "Están queriendo cerrar las causas del menemismo. O ganamos todos juntos la lucha contra la impunidad o pierde el país. Yo no me voy a poner de acuerdo con el PJ".

Carrió advirtió que analiza dejar la coalición en 2019, cuando se celebren elecciones generales en Argentina. "El año que viene no hay acuerdo. Si esto no cambia, no piensen en una candidatura mía", sostuvo.