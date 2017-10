El diario Perfil reveló el domingo que la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, pidió la renuncia de la postulante luego de que se enterara de que el ex marido de la funcionaria, David Bibulich, la acusó de haber maltratado a sus tres hijos. Es más, al menos cuatro integrantes de la nómina de Vamos Juntos hicieron presentaciones para que la Justicia Electoral y el Congreso la inhabilite por cuestiones morales.

Fuentes judiciales indicaron que meses atrás Picetti presentó una cautelar para que Bibulich no hable de este tema en los medios. El padre considera que su ex no es idónea para ser diputada nacional. Carrió piensa lo mismo y quiere que todo se aclare. Enterado del caso, Rogelio Frigerio le pidió la renuncia y ella se la negó. Lo mismo le habría exigido Diego Santilli. El diputado del PRO, Pablo Tonelli, consideró que Picetti debería jurar primero en la Cámara baja si es elegida y luego, en todo caso, analizarse “si es idónea o no para continuar” en el cargo.