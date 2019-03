Carrió tildó a Garavano de "imbécil" y a los Kirchner de "monstruos"

Tras dos años sin dirigirle la palabra, la polémica legisladora no deja pasar ocasión para criticarlo y cuestionar sus decisiones y capacidades para el cargo. Ahora, Carrió fue por más y, en el programa Hablemos de otra cosa (que se transmitirá próximamente por LN+), declaró: "No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo, de todas maneras la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar”.