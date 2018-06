Carriqueo se sintiÃ³ mejor y terminÃ³ 6Âº en los 10 mil metros

El neuquino empleó 32m 26s 63/100, logrando remontar desde el último lugar cuando faltaban tres kilómetros. El ganador fue el colombiano Iván González (30m 25s 10/100). “Hoy -por ayer- me sentí mejor.

El puesto es bueno, aunque muy lejos de la cabeza, pero pude evitar esa sensación con la que me encontré el martes que no podía continuar. Salí con mucho cuidado, iba último hasta los 7 kilometros y ahí remonté dos puestos”, dijo. Sobre la adaptación a la altura, concluyó: “Con cinco días no alcanza, se necesita más tiempo”.