Con esta información, Granata tomó la posta y fue letal. “Tanto ella como su pareja o ex pareja, no se que son, tienen un problema de egocentrismo y creerse el ombligo del mundo. Es muy difícil poder intercambiar opiniones con una persona que solo habla de ella. Ellos se aman a ellos mismos, quizá por eso tengan los problemas que tienen. Es muy difícil interactuar con personas que tienen problemas de inseguridad y ego”, arrancó Granata.

Aprovechando la oportunidad, Amalia puso en duda los conocimientos políticos de la mediática y aseguró que ella no escribe los tuits relacionados a la temática. “Claramente ella no escribía eso. Yo no soy licenciada en ciencias políticas, hago mi trabajo desde el sentido común y la realidad. Podes venir a discutir, no hace falta tener palabras específicas o un conocimiento de la materia para hablar de política porque en definitiva la política nos atraviesa a todos”, arrancó y luego siguió: “Ella está en un mundo paralelo, alejado de la realidad, porque no está en la calle yendo al supermercado, embarrándose con la gente y compartiendo la realidad argentina”, castigó a la madre de Matilda (3).

“Sus tuits son muy técnicos de política. Claramente están dictados, copiados y pegados. Desconozco si también cobrados. No sé si actúa por dinero, porque salía con una persona que le dictaba, porque amaba ese modelo de gobierno. Eran tuits para un círculo rojo al que entiendo pertenecía la persona que se los dictaba”, agregó sobre las publicaciones de Luli.

https://twitter.com/lulipop07/status/1347561592263737345 Me dicen que en canal 13 hay varias mujeres, entre ellas una diputada provincial, riendose y haciendo bromas, porque una persona cargada de odio y resentimiento continua atacandome con toda la violencia posible. Misoginia internalizada se llama. — luciana salazar (@lulipop07) January 8, 2021

Para cerrar, Amalia Granata defendió al resto de las angelitas y fue al hueso contra Salazar y Redrado: “Acá todas somos mujeres independientes que tenemos nuestros ingresos, nuestros sueldos y que siempre nos valimos por nuestro trabajo. No sé si puedo decir lo mismo de ella. Ella habla de misoginia cuando a ella la mantiene el exnovio hace 10 años. Ella confunde un poco la lucha de la mujer”.