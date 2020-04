Casados: la bajaron a María Elena Fuseneco

Tras anunciar que la obra prevista para estrenarse en junio en el Gran Rex se postergará para enero de 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, se supo que Rivas no sería finalmente de la partida y su querido personaje de María Elena tampoco estará en el proyecto.

Las versiones apuntaban a que su baja se habría tratado por las diferencias de guion y de enfoque que la actriz pretendía con respecto a su papel. Los tiempos cambiaron para las mujeres y algunas situaciones o chistes que en su momento eran graciosos y ahora ya no lo son.

Embed

Descargo

Ante el revuleo de versiones y su ausencia en la obra, la actriz de Relatos salvajes realizó un fuerte descargo a través de su cuenta de Instagram.

“Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír”, comenzó explicando. Y luego continuó: “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto Casados con Hijos en el Gran Rex”.

En este sentido, la artista de 45 años explicó que no estaba en ningún proyecto, algo que se dijo para justificar su ausencia. “No es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar”, aseguró.

p23-f02-espe(SCE_ID=418327).jpg

En el texto publicado, Rivas hizo foco en los guiones y en cómo harían humor en estos tiempos. “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, sostuvo.

A su vez, Érica pidió una explicación de parte de las productoras al frente del proyecto, RGB Entertainment, de Gustavo Yankelevich, y Telefe: “Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión”.

“Les abrazo en este momento tan difícil. Quedémonos en casa. Es tiempo de cuidarnos”, concluyó.