Casero: "Lamentablemente, soy macho"

El primer episodio tuvo lugar el viernes en Animales sueltos. Además de renovar sus críticas hacia el kirchnerismo, el actor apuntó contra las Abuelas de Plaza de Mayo. “¿Viste el último nieto que encontró la (Estela) Carlotto, un pibe de 40 años? ¿Estás seguro de que el último señor es un nieto recuperado?”, fustigó en un mano a mano con Alejandro Fantino.

Luego, el cómico redobló la apuesta en una nota en Infobae al celebrar la decisión de Mauricio Macri de darles más poder a las Fuerzas Armadas al interior de las fronteras nacionales. “Me parece que está bien, tienen que estar. Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas. No estoy hablando de cuatro hijos de puta que se metieron en la política llamados por Isabel Perón”, aclaró.

Casero sostuvo que Macri será releegido en 2019 y, tras hablar del escándalo por las coimas de los cuadernos, vaticinó que el 2018 terminará con Cristina Kirchner presa. “Es asqueroso lo que han hecho en este país. Es una cosa shakesperiana: la mujer, una loca reina que proviene de una clase baja, blande el pene del marido muerto y con eso hace que todo el mundo baile”, disparó.

Ojo: Casero dijo que él está mirando a varios “recaudadores” de Cambiemos que “ya las pagarán”.

Sobre los artistas que apoyan el modelo kirchnerista, indicó: “Son gente débil que quiere estar del lado del palo que pega, no del lado que recibe”.

En tanto, consideró que el macrismo no tiene tantos actores simpatizantes como la gestión K “porque para ser artista tenés que ser de izquierda y pobre: eso está bien visto por la gente. Hay gente pagada por nuestro dinero que levanta el dedo con programas de televisión”.

“(Marcelo) Tinelli puede ser presidente de Titanes en el ring. No le fue bien en los negocios. No me parece que sea un presidente. Ahora, si siguen pensando que el pueblo es boludo...”. Alfredo Casero, actor, cómico

Su óptica de “macho”

Por otro lado, Casero ratificó que es machista y sostuvo que el machismo no busca estar por encima de la mujer. “Lamentablemente, soy macho. Si la mujer se denomina feminista, yo no tengo la culpa”, dijo, y sobre la brecha salarial que existe por cuestiones de género, expresó: “Si tienen diferentes condiciones salariales, lo que tienen que hacer es pelear personalmente con sus jefes para que les paguen más”.

Tras afirmar que “a la mayoría de los hombres los han cagado a palos las mujeres”, el actor aseguró que nunca golpeó a una mujer y lanzó: “Muchas veces me defendí de mujeres. Loquísimas, que se te vienen encima y no sabés cómo pararlas”.

Y agregó: “La mano de la mujer también mata porque puede matar a un hombre con este dedo y apretando un gatillo”.

nancy pazos

Nancy Pazos y un nieto recuperado le salieron al cruce

Alfredo Casero hizo una histriónica argumentación en la que sostenía que el kirchnerismo había quemado todo y que, pese a eso, ahora la gente pedía flan. Sus declaraciones se viralizaron y el mismo Mauricio Macri le hizo un guiño al postear una foto suya comiendo ese postre.

Indignada, la periodista Nancy Pazos tuiteó: “Nunca mejor explicado el actual momento político. Como dijo Casero, si nosotros pedimos flan, somos unos desubicados porque se nos quemó la casa. Pero él puede comer flan todos los días”. Y luego de recibir comentarios con críticas, añadió: “Que te diga resentida gente que banca a Casero y que, por ende, maneja su mismo nivel de odio, te engrandece”.

En tanto, el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit le reprochó a Alejandro Fantino que no haya frenado a Casero: “Es necesario que tomes tu rol con un poco más de responsabilidad. Entiendo que se sienten oficialistas y defienden el statu quo, pero permitir que el invitado diga lo que quiera, sin un corte, un enojo, es mucho”.