"No es metáfora. Todo el sistema kirchnerista es nazi, pero yo me voy a morir peleando por este país. Cristina es una sociópata que llenó la cabeza de la gente con odio. Me da pena, tiene una vida de mierda, se cuida el culo de que no la metan presa", agregó.

“Es grave la bomba a Bonadio. Estoy harto de estos que amenazan, ponen bombas y yo soy el fascista. Es difícil gobernar sin tener una mayoría. Lo que se hacen son arreglos y la oposición se acomoda para no ir en cana", dijo Casero.

Sin embargo, el humorista no se olvidé de Mauricio Macri. “Le voy a exigir la excelencia mayor en su trabajo, tengo ese derecho, soy el soberano que es el pueblo”, dijo y agregó que espera que el Gobierno sea más claro con el rumbo de su gestión.

"Es difícil gobernar sin tener una mayoría. Lo que se hacen son arreglos y la oposición se acomoda para no ir en cana. Tengo confianza en quien voté. Cada vez que putean al presidente, me putean a mí que lo vote y tengo el derecho a decir no", añadió.

"No me desilusionó Macri, hay mucha gente que opera para que el país este así. No me interesa Macri, me interesa la República. Le cargamos las tintas a un gobierno, este que es de transición a otros gobiernos. Hay que transitar por la democracia, por la República”, concluyó.

