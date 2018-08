La Asociación de Actores le respondió a Casero

El viernes pasado, en Animales sueltos se refirió a los kirchneristas y apuntó contra las abuelas. “Les mintieron a los pibes. Y les siguieron mintiendo. ¿Viste el último nieto que encontró la (Estela de) Carlotto, un pibe de 40 años?”. Entonces, Alejandro Fantino lo frenó y le dijo: “No. No, no, es una cosa muy sensible”.

Palazo: Para el gremio, sus palabras son “una versión cercana a la apología del delito”.

Muy fuerte

“A mí no me parece nada sensible, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo... Yo quiero tener la verdad de todo”, argumentó luego Casero. “Pero recuperaron un nieto...”, lo interrumpió el periodista. Y Casero le respondió: “¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en que hablan... No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de Derechos Humanos, están haciendo política y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política”.

El Teatrino de Salta canceló el show que debía hacer mañana por esas declaraciones contra las Abuelas y los nietos recuperados.