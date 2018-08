Casey Affleck admitió que acosó a dos actrices

Los Ángeles. Tras negarlo por varios años, el actor estadounidense Casey Affleck, hermano de Ben Affleck y que ganó el Oscar como mejor actor por Manchester by the Sea hace dos años, pidió disculpas por su comportamiento durante el rodaje de I’m Still Here, en 2010. Es que Amanda White y Magdalena Gorka presentaron entonces una demanda contra el intérprete de 42 años alegando acoso sexual e infligirles intencionalmente “angustia emocional”.