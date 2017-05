Caso Araceli: detienen al hermano de Badaracco

Los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones San Martín fueron ayer al mediodía a la vivienda del mayor de los Badaracco por orden de la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, quien dispuso el arresto urgente del sospechoso. Los policías montaron una vigilancia encubierta y cerca de las 13, al ver salir del inmueble a un hombre de las características de Hernán Badaracco, lo detuvieron e identificaron como la persona que buscaban. Badaracco quedó preso en la Comisaría 8ª de Tres de Febrero y hoy será trasladado a los Tribunales para la indagatoria de la fiscal, quien lo acusa de ser coautor del delito de “homicidio calificado por femicidio y el concurso premeditado de dos o más personas”, precisaron fuentes judiciales.

Esta es la misma imputación por la que ya fueron indagados los otros siete acusados: Darío Badaracco (29), Carlos Damián Alberto Cassalz (34), los hermanos Jonathan (29) y Emanuel (25) Avalos, Marcos Ibarra (32), Hugo Martín Cabañas (46) y Marcelo Ezequiel Escobedo (37).

El mayor de los Badaracco tiene antecedentes penales por dos tentativas de robo cometidas en 2003 en San Martín, un robo de automotor en San Isidro y otro en Bahía Blanca -donde estuvo preso por ese caso y en 2007 violó una salida transitoria- y un hurto agravado en 2015, otra vez en San Martín. En esta causa fue involucrado por su hermano Darío en las declaraciones testimoniales que prestó antes de ser detenido.

Hernán Badaracco fue involucrado en esta causa por su hermano Darío, preso desde la semana pasada, en las declaraciones previas a ser arrestado.

8 detenidos ya tiene esta causa.

Su ex novio la atacó a mordiscos

Una joven de 21 años sufrió graves heridas en la cara al ser atacada a mordiscos por su ex novio. El hecho ocurrió en un boliche del partido bonaerense de Florencio Varela. Por la agresión, que motivó el desprendimiento de parte del mentón de la joven, el agresor fue detenido, aunque según indicó la propia víctima sólo fue imputado por lesiones leves, por lo que recuperaría su libertad en pocos días. La joven, llamada María, dijo que había terminado una relación de cinco años con el agresor, por las repetidas escenas de violencia de género que sufría, acompañadas de amenazas. “Ahora me lo crucé en el boliche -relató María-, me agarró y me empezó a insultar. Y como no le di bola y quise irme, me mordió”. La joven recordó que el ataque se produjo delante del personal del seguridad del lugar y de policías que intervinieron cuando notaron que le salía sangre de la cara. De inmediato el joven fue detenido y ella llevada al Hospital de Cruce, donde recibió puntos de sutura en el mentón.