Caso Báez Sosa: "Que nos pidan perdón no nos devuelve a Fernando"

Sobre las declaraciones de los imputados Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los padres de Fernando indicaron que no tenían palabras al respecto. “Sin palabras. Para la Justicia no sé qué será, pero a mí no me causó nada”, opinó Silvino. Por su parte, Graciela aseguró que, al momento de la declaración de Pertossi, tuvo que retirarse de la sala porque se descompuso.