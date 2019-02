Caso Centurión: debate del mundo Racing en LMN

centurion

Guillermo Andino es un prestigioso colega fana de Racing. El conductor de los noticieros de América opinó: “No sólo hoy hay que ser buen jugador, sino un buen profesional y cumplir con todas las reglas. Evidentemente, aún hay que hacer un trabajo de psicología muy grande, con un chico que tiene todas las posibilidades de ser uno de los mejores jugadores, pero se lo tiene que proponer. Por momentos lo ves como un buen pibe que va hace una donación, etc., y por otros no falta alguien que te dice ‘che, lo vi la noche antes de jugar en tal lado’, que no tiene nada que ver con la concentración”, consideró quien por estos días también estará al frente de Intratables. “Lamentablemente, por todo el cariño que uno le tiene, primero está Racing, y me parece bien la decisión”, argumentó.

centurion

Hugo Balassone, destacado comentarista de La Red y TyC, opinó sin camiseta, con una mirada neutral. Y le cayó duro a Centu. “Lo de Centurión es morderle la mano a quien le dio de comer. Coudet lo contuvo como nadie, lo cobijó y lo tuvo en la alta competencia tolerándole un montón de cosas. Me parece que esta vez sí, más allá de lo valioso que es Centurión en la cancha, se corrió a un límite difícil de corregir y retornar”, analizó con su claridad habitual.

ricardo centurion

Distinta fue la mirada del también periodista deportivo Flavio Azzaro, en este caso sí identificado con la Academia. “Obvio que lo dejaría en el equipo, para mí no fue tan grave lo que pasó. Racing necesita a Centurión para salir campeón y al final del campeonato vemos. El domingo Coudet se equivocó en todo”, tiró este verdadero personaje de los medios.

Embed

Tras el escándalo con Coudet, por el que lo bajaron a tercera, recogimos distintas miradas en torno al futuro del polémico crack.

El Chango se la juega

Hizo el gol más importante en la historia de Racing. El Chango Cárdenas también opinó en LMN. "Estamos todos tristes los racinguistas, fue una imagen muy lamentable la de Centurión. Se debe respetar la camiseta, la institución y por sobre todo a los compañeros. Son actitudes que no se ven demasiado", cuestionó la leyenda. "Lo lamento por el técnico de Racing, no se lo merece ni él ni nadie. Lo que hace la CD me parece perfecto, debe tomar una medida ejemplar", respaldó la decisión. ¿Qué le pasa a este muchacho?.