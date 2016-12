Caso Muñoz: el ex abogado de Córdoba era amigo del juez

Neuquén.- Leandro Córdoba, el joven chocado y abandonado dentro de un canal junto a su pareja por el juez de Garantías Marcelo Muñoz, aseguró que tuvo que echar a su abogado, Máximo Castro Veliz, porque resultó que la tarde del accidente había estado junto al juez almorzando y tomando.

Un nuevo giro adquiere la historia del juez que presentó un descargo donde habla de “encarnizamiento mediático”, carga las tintas contra el jefe de los fiscales, José Gerez, y pide la nulidad de la acusación. Ahora, la comisión del jury deberá dar una definición y poner fecha al juicio político.

“Cuando inicié la demanda contra Muñoz yo tenía un abogado, Castro Veliz, pero después me enteré de que también estuvo ese día en la bodega con el juez”, contó indignado Córdoba a LM Neuquén por el descargo del juez.

“En su momento, me dijo que si bien lo conocía al juez, me aseguró que no tenía ningún tipo de relación, por lo que desde el principio me mintió”, dice el joven respecto de Castro Veliz.

“Me mandaron de forma anónima un sobre con fotos de ambos en un almuerzo ese mismo día del accidente”, detalló el joven sobre las imágenes de Castro Veliz y Muñoz en una conocida bodega de San Patricio del Chañar.

El abogado, amigo del juez, dilató los tiempos y hasta se tomó vacaciones en medio del escándalo. Fue ahí que Córdoba se enteró de la relación de su abogado con el juez y decidió cambiar de representante legal. En paralelo, le notificaron desde el Poder Judicial que Castro Veliz no lo podía representar porque está como testigo en la causa, ya que estuvo ese día con el juez.

Gerez: “Mintió varias veces”

Lo aseguró el jefe de los fiscales a LU5, donde dejó en claro que “mintió sobre el accidente, mintió de la isquemia y además huyó y dejó desprotegida a una joven pareja en un canal”.