Casorio y decepción

“Cuidando nuestras palabras, porque seguimos bajo condiciones de un contrato, les cuento la realidad que vivimos hoy. Cada persona que nos cruza en la calle nos pregunta por la casa y la verdad es que todavía no sabemos qué día nos la van a entregar. Este tema que venimos manejando desde hace varios meses nos genera muchísima carga emocional”, contó Silva en Instagram. Casi como una indirecta a la producción para que se haga cargo de gastos extras, remarcó que se encuentran en una difícil situación económica al tener que seguir pagando un alquiler dado que la casa no será entregada en el tiempo pactado. “No es solo eso, sino la forma en cómo sucedieron las cosas, que eso sí nos lo guardamos para nosotros”, añadió.

Agosto: Hace cuatro meses los ganadores denunciaron que aún no tenían el terreno para la casa.

Ni el agua

La ganadora del ciclo se quejó porque durante la luna de miel (les dieron un crucero por Brasil) tuvieron que pagar todas las bebidas, incluso el agua, cuando dieron por sentado que las bebidas no alcohólicas estaban incluidas. “Se sabe que son precios altos y tenés que pagarlos por toda la estadía. No es el hecho de pagar o no la bebida, es el hecho de que ganamos un premio y desde que salimos de la casa no hemos parado de tener problemas. Nos sentimos pisoteados. Nunca vimos dónde están esos 2 millones de pesos en premios que hablaron en todos los programas”, dijo.

La producción se defendió y De Brito mostró el contrato

Luego de hacerse eco de la denuncia de Paula Silva, Ángel de Brito retuiteó el contrato firmado por los ganadores del reality conducido por Marley y Carina Zampini en el que aceptan la construcción de la casa en un barrio privado.

“Está firmado por los participantes un documento donde les dimos el terreno en un barrio cerrado en Pilar y donde se les va a construir una casa a estrenar que eligieron ellos”, escribió el chimentero, junto a la imagen de un escrito en el que se ve la firma de los novios, quienes aceptan de conformidad suscribir la cesión de un lote para que la constructora Urpeurpe S.A. edifique la casa en el barrio privado San Sebastián de Pilar. El documento, firmado por Silva y Rodríguez, fue fechado “a los 15 días del mes de noviembre de 2017”.