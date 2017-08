Cataldi ya es Rojo: "Espero poder ganarme un lugar"

Su llegada se dilató más de lo esperado, pero luego de algunos idas y vueltas, todo se resolvió de buena manera. “Yo me iba a venir a principios de agosto porque en el club no me habían llamado, y cuando estaba por viajar me citó Humberto (Grondona) y a la semana firmé mi primer contrato”, contó el jugador sobre los motivos de la demora.

Junto con Ryduan Palermo (hijo de Martín) fueron los únicos de la categoría 96 que firmaron contrato profesional, pero de todos modos, lo cedieron a préstamo para que tenga rodaje. “Elegí esto porque no iba a tener lugar en el equipo de primera y me gustó esta propuesta”, señaló el bonaerense y agregó: “Me encontré con un grupo muy bueno, humilde y trabajador. No me va a costar adaptarme. Parece muy linda ciudad, así que estoy contento. Ojalá pueda ganarme un lugar y jugar para estar más contento todavía”, analizó el defensor en sus primeras horas en Neuquén.

El juvenil zurdo, que puede jugar tanto en la zaga central como en el lateral izquierdo, podría tener sus primeros minutos de fútbol en un amistoso que se programa para mañana con rival a confirmar. Mientras, el Rojo busca a otro defensor y a un volante.