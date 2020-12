Catamarca: Policía pide no visitar el Santuario de la Virgen

La Policía de Catamarca solicitó a peregrinos y devotos de la Virgen del Valle que no participen en peregrinaciones que tengan como destino la capital provincial, ya que no podrán ingresar a ese territorio si no cumplen con los requisitos solicitados por el Gobierno local en el marco de la pandemia. El martes que viene culminan las festividades en honor a Virgen del Valle con la solemne procesión, que este año no contará con la presencia de fieles y que comenzaron el 29 de noviembre con la tradicional “bajada” de la imagen desde el camarín hasta el presbiterio en la nave central de la Catedral Basílica.