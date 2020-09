Causa Cuadernos: dejaron firme el procesamiento de Cristina

Con este fallo también se dejó firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex administrador general a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También entraron en la resolución los empresarios de la construcción Carlos Wagner, Julio Paolini, Aldo Benito Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone, Ángel Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Benolol, Pablo Gutiérrez, Hugo Kot, Tito Biagini, Alejandro Marcos, Santiago Altieri, Héctor Javier Sánchez Caballero, Eduardo Luis Kennel, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion y Ricardo Scuncia.

Julio De Vido, ya desde su casa, le mete presión al Presidente. El fallo desfavorable para Cristina también abarca al ex Ministro Julio De Vido.

Son un total de 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre los años 2003 a 2015.

"La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena", concluyó el Tribunal al rechazar la queja por inadmisible.

La parte central del caso cuadernos, ya enviada a juicio oral, está actualmente bajo revisión de la sala I de Casación Penal que tiene que resolver un planteo de las defensas por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido.