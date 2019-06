Causa Cuadernos: Stornelli pidió el juicio oral a CFK

“Tengo por cierto y demostrado que la ex mandataria, De Vido y otros ex funcionarios, además de algunos empresarios, integraron una asociación ilícita que desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 y hasta noviembre de 2015”, sostuvo el fiscal, para quien la finalidad de esa asociación ilícita “fue organizar un sistema de recaudación para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. A la ex presidenta y actual senadora nacional, Stornelli le atribuyó 40 casos de coimas y sostuvo que “se probó que, además de haber sido la jefa de la asociación ilícita en cuestión, detentó un rol activo en lo que concierne al sistema de recaudación”. Y afirmó que hay pruebas para confirmar que el dinero terminaba en inmuebles utilizados por la ex presidenta.