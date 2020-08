Cayó ladrón de 16 años por el robo a la joven que perdió su embarazo

Nadia Riveros, de 22 años, sufrió el asalto cuando se iba a dirigir al hospital Paroissien junto a su tío y su madre para un control del embarazo que cursaba, y fueron asaltados por tres delincuentes armados que los amenazaron, los golpearon, los balearon y les robaron el auto.

El robo se registró cerca de las 20.40 del miércoles 12 de agosto en la esquina de las calles Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, en Isidro Casanova. "Llamé a un remís, pero como tenían unos 40 minutos de demora le pedí a mi mamá que viniera para que me llevara porque me dolía mucho la panza", contó la chica a la prensa.

Noelia perdió un embarazo de cinco meses al ser golpeada a culatazos en un asalto en Isidro Casanova

Nadia salió de la casa y mientras sus familiares la esperaban en el auto aparecieron corriendo tres delincuentes y los interceptaron para robar el vehículo. "Estaban armados y cuando vi que se acercaron a mi tío, que estaba del lado del conductor, pensé que le iban a hacer algo a él y le pego dos patadas en la cara e intento que se le caiga el arma, entonces ahí como que se calentó y empezó a tirar tiros", relató.

La joven añadió que uno de los delincuentes le tiró un disparo en la pierna a su madre y a ella le empezó a pegar culatazos en la cabeza. "No me di cuenta que me pegó y cuando siento todo caliente, me miro y estaba chorreando sangre que no paraba", afirmó Nadia, quien añadió: "Por suerte el disparo a mi mamá no le tocó ningún hueso".

Los delincuentes huyeron con el auto del tío que luego apareció abandonado en el barrio Villegas. La joven, su madre y su tío fueron trasladados a un centro asistencial como consecuencia de las distintas heridas. Nadia fue dada de alta, pero en las poco después se descompuso y se confirmó que había perdido el embarazo.