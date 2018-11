Campillo fue apresado en un hotel de la ciudad santafesina de Rosario y se le dictó la prisión preventiva. El ex secretario de Hacienda santacruceño durante la gobernación de Néstor Kirchner está acusado de maniobras de lavado de dinero en base a los dichos de la imputada colaboradora Elizabeth Ortiz Muñicoy, ex socia de Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz. Según declaró, Campillo y su sobrino habrían viajado a Miami en 2016 para ocuparse de operaciones inmobiliarias vinculadas a Muñoz y Pochetti y al blanqueo de dinero proveniente de ilícitos. Algunos de estos bienes habrían quedado a nombre del sobrino de Campillo, quien habría cobrado una comisión por encargarse de las operaciones de lavado de dinero, que se calculan por encima de los 70 millones de dólares.

El primer valijero del kirchnerismo

Según la arrepentida Elizabeth Muñicoy, por las gestiones Campillo cobró honorarios por 5 millones de dólares. Considerado “el primer valijero” del kirchnerismo, es viudo del diseñador de moda Carlos Di Doménico.