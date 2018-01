Cecilia Roth confirmó que Tristán era un acosador

Las declaraciones de Roth se conocieron en la mañana de hoy en el programa radial Perros de la Calle de la radio porteña Metro.

Aseguró que ahora salen estos testimonios a la luz porque "no es fácil para una mujer contar esto", en alusión a la denuncia de la actriz Pauls contra el capocómico por acoso durante la filmación de "Historia de un clan".

"Sabíamos cómo era la personalidad del señor. Era una persona que nunca había hecho un trabajo de este tipo eso no lo justifica, al contrario, lo profundiza. A Tristán en el capítulo 7 lo matan", resaltó la actriz, dando a entender que su problema con Rita Pauls llevó a Luis Ortega, productor del programa y novio de la actriz, a sacarlo de la miniserie.

En el programa de radio, Roth también sorprendió al confesar de que tiempo atrás fue víctima de una violación por un conocido periodista español en Madrid.

"A mí me violaron en Madrid. Me costó darme cuenta, era una persona conocida mía.Me olvidé su nombre, era una situación borrada. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío", contó la mujer

Y agregó: "Me dijo 'vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y le dije no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. Estaba claro que no quería y él sabía por eso no me llamó más. Me dio tanta angustia hasta que lo empecé a contar hace poco", confió la actriz en declaraciones a la Metro.

