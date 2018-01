Tristán se disculpó con Rita Pauls pero sumó otra denuncia

Buenos Aires. Tras el escándalo por la denuncia de Rita Pauls por acoso, Tristán visitó el piso de Confrontados para hacer su descargo. Antes de hacer públicas las disculpas, el actor sostuvo: “Han cambiado las leyes. Hoy le decís un piropo a una chica que no le gustó, va y te denuncia y te llevan preso”. “No hablé con ella, el tiempo será testigo si busca fama. Yo creo que no, siempre fue una chica recatada”, acotó el cómico e intentó defender su inocencia manifestando que “a veces la fantasía de la mujer es más grande que la del hombre y dice lo que cree que yo he dicho”.