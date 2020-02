El arquero de Independiente contó cómo vive el plantel del Rojo su arranque adverso. Sienten que no fueron superados en el juego pese a los resultados.

Un punto de seis, producto de un empate y una derrota, no es el arranque que Independiente esperaba en el Regional Amateur. Por ello, no falta la autrocrítica en el Rojo, aunque todos coinciden en que no fueron superados por los rivales en el juego más allá de los resultados.