Centenario: le chocaron el auto dos que corrían picadas

Centenario.- Un vecino de Centenario hizo pública su indignación luego de que un auto blanco que corría picadas le chocara su Fiat Duna, que estaba estacionado en la puerta de su casa. “Quise denunciar y no me tomaron la denuncia porque no hubo lesionados. Están esperando que haya un muerto para parar esto. Te da impotencia”, indicó Javier, dueño del Duna, a LM Neuquén. El incidente ocurrió ayer a la madrugada, cerca de las 5.

“Me desperté cuando sentí un golpazo, salí y vi un auto blanco que se daba a la fuga. Era un Ford, porque perdió la chapita de la marca, y dejó rastros de pintura blanca en mi coche”, describió Javier.

El hombre de 43 años indicó que se operó la semana pasada y que desde el miércoles su auto estaba estacionado sobre la calle San Juan Bosco, en el Casco Viejo de Centenario.

“Llamé a la Policía, les dije lo que había pasado, no los fueron a buscar a los que corrían picadas, me dijeron que yo tenía que arreglar los daños con el seguro. Fui a la comisaría que queda acá a cinco cuadras y no me tomaron la denuncia porque no hubo lesionados”, se quejó el hombre.

El auto recibió el impacto atrás y subió a la vereda, derribando el canasto de basura: “Lo había dejado en cambio y estaba el canasto que tiene un caño tubing que quedó doblado, si no, terminaba adentro de la casa el coche”, contó sobre lo sucedido.

Javier indicó que todos los vecinos se quejan de que en ese sector se corren picadas, pero nadie hace nada. “Media hora después de lo que me pasó a mí, dos Falcon corrían picadas de nuevo. Esto todos los fines de semana se repite. A mí los fierros no me importan, pero si matan a alguien, ¿qué va a pasar?”, concluyó indignado.

“Todos los fines de semana pasa lo mismo, corren picadas y los vecinos nos quejamos pero nadie hace nada. Hasta que no haya un muerto no van a intervenir”. Javier.Damnificado al que le chocaron el auto estacionado