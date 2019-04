Centurión, persona no grata en los festejos de Racing

Ricky fue separado del plantel luego del encontronazo -con empujón incluido delante de las cámaras de TV- con el Chacho en la derrota ante River en el Monumental. Pese a esto, el jugador soñaba con poder ser parte de los festejos, por lo que el viernes había manifestado su gran emoción, en un programa de televisión y además, aprovechó la oportunidad para reprocharle a la dirigencia el haberlo dejado entrenándose solo en el predio de Tita Mattiussi.

Embed

“En Racing no me ayudaron en nada, no me dejaron ni jugar en Reserva. Hace cuatro semanas que no juego al fútbol. Yo no necesitaba que mis compañeros salieran a decir que fuera, pero la otra parte no me llamó. Tienen mi número. Me refiero a todos: Coudet, Milito, los dirigentes”, lanzó Centurión y continuó diciendo sobre el DT: “El otro día le escribí al Chacho, me contestó, pero me pareció raro que saliera a decir que tenía que tomar decisiones y medidas. Estuve mal en empujarlo, pero ya fue. Cuando me contrataron, contrataron el combo”.

Embed

Luego fue contra Milito: "Fue uno de los que dijo varias cosas que no me dijo en la cara. Le tenía mucho respeto a él, desde que fue compañero mío, pero muere en el vestuario. Muchas veces tuvimos cortocircuitos y puede ser que se hayan mezclado las cosas en este momento".

Por último, habló sobre su ciclo cerrado en Racing: "Con el presidente y mi representante acordamos una salida de Racing. Le agradezco a Blanco porque se portó muy bien y mi representante va a tener vía libre para buscarme club. Me voy triste porque se podrían haber organizado las cosas de otra manera".

El detonante de la decisión fueron los fuertes dichos de Centurión contra Milito y Coudet, que impactaron puertas adentro. El principal objetivo del futbolista era volver a ser parte del plantel profesional y el festejo parecía ser un buen escenario para empezar a acercar las partes, aunque no sucederá... E incluso antes de la confirmación de que no lo iban a invitar, desde el club ya le habían contado a Olé: “Después de lo que pasó el viernes dudamos que vaya”.

