Centurión se despidió de Boca con un duro mensaje contra Angelici

"Me dediqué al máximo, me entrené como pocos, pero no valoraron nada", agregó el mediocampista de 24 años, quien se había realizado la revisación médica en el Genoa de Italia la semana pasada.

Luego, Centurión se vio envuelto en otro escándalo en su vuelta al país este sábado, y esto habría decantado a la dirigencia a rechazar firmar otro contrato. Resta conocer cuál será el destino de Ricky.