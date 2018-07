Ayer, por la pantalla de Fox, el que lo hizo en un alto de la pretemporada de Racing fue nada menos que Ricardo Centurión, quien sin pelos en la lengua tituló: “Duele que te boludeen porque uno pierde el tiempo”.

El mediocampista ofensivo estuvo en puja hasta último momento con Maxi Meza de Independiente, quien finalmente fue el incluido entre los 23 por Jorge Sampaoli.

Sin dar el nombre del técnico, Centurión aseguró: “En un momento me vi adentro”. Ampliando el concepto y las especulaciones periodísticas, confirmó una reunión personal con el ex técnico albiceleste. “Me hizo ruido que en dos días ya no esté porque la palabra era que sí y después terminó siendo que no”, expresó.

La entrevista se consumía y, al tanto del nuevo ciclo que se avecina, el ex Boca puso el freno y anticipó: “La Selección es un sueño que me queda por cumplir, no voy a bajar los brazos”.

Sólo el tiempo confirmará si el nuevo seleccionador piensa en él como parte de la refundación que apunta hacia la Copa América.