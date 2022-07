Cerruti confirmó cuándo comenzará a aplicarse la nueva tarifa de servicios

En tanto, Cerruti puntualizó además que "el dólar ahorro no tuvo ninguna modificación", y que "el impuesto PAIS (del 30%) no se aumentó". Asimismo, indicó que "no está en este momento en evaluación" una modificación en el esquema de retenciones a las exportaciones y que espera que la inflación de junio –que en la tarde de este jueves se dará a conocer- "sea menor" a la de mayo, en el marco de una política que apunta "paso a paso, día a día" a su desaceleración.