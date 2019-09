César Luis Menotti es un apasionado de los "fierros"

Además, el Director Técnico campeón del Mundial 1978 habló de su amistad con Juan Manuel Fangio. "Fui amigo de Juan Manuel Fangio y recuerdo que me llevó una vez a la estancia "La Peregrina", propiedad de Juan Manuel Bordeu, y no me alcanzaban los ojos para ver como manejaba", comentó.

También se refirió a cómo conoció a Carlos Pairetti. "En otra oportunidad, yo cuando dejé el futbol tenía agencia de autos en Rosario y venía a buscarlos a Bs. As., ahí lo conocí a Carlos Pairetti que me llevó a Rosario de regreso en un Falcon Sprint, fuimos a fondo, lloviendo, y por momentos por la tierra, no se veía nada, fue una experiencia terrible, ahí me di cuenta del por qué estos muchachos eran tan buenos arriba de un auto", indicó el director de selecciones de Argentina .

Respecto a los autos que tuvo en su vida, Menotti manifestó lo siguiente: "Cuando volví de dirigir en Europa me compré un Renault 18 y me lo preparó Osvaldo Antelo, por lo que tenía un pique fantástico. En la actualidad todavía conservo una cupé Torino ZX con toda la "música" y de vez en cuando me doy el gusto y la acelero un rato".

Por último, el ex técnico de River e Independiente, entre otros clubes, se mostró como un seguidor del automovilismo deportivo. "Los domingos veo todas las carreras, no me pierdo ninguna, y si no puedo verlas las escucho por la radio. Me gusta mucho este chico que es de Las Parejas, Ardusso, me parece que está en su máximo nivel", concluyó.