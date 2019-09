CFK: "Aplicar una política neoliberal termina en crisis"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos había arribado a Misiones en la noche del viernes, siendo recibida con aplausos por cientos de seguidores que, con carteles y banderas, se acercaron al lugar. “Hola Misiones! Gracias por el recibimiento. Vamos a presentar Sinceramente en Posadas. Abrazo enorme para todos y todas”, había escrito en su cuenta de Twitter la ex presidenta, un rato después de su llegada. Durante el día de ayer, estuvo con el gobernador Hugo Passalacqua, el senador misionero (y ex gobernador) Maurice Closs y el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo.