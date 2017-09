CFK culpó al maquinista por la tragedia de Once

La ex mandataria consideró que el Estado no tuvo la culpa de la tragedia de Once, donde murieron 52 personas, y apuntó contra el maquinista, Marcos Córdoba. Ayer, el ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido se sentó en el banquillo de los acusados para escuchar los cargos en su contra por la tragedia. “El tren frenó en todas las estaciones antes, pero el chofer no accionó el freno. Si vos no frenás y te estrellás, bueno. El padre de este chico (una de la víctimas) me explicaba que el maquinista nunca pudo explicar por qué nunca apretó el freno”, dijo.

“Esta gente quiere disciplinar a empresarios, sindicalistas, jueces. Todos son mafiosos menos ellos. ¿Quién blanquea plata? El hermano y los amigos del Presidente. Pero persiguen a mi hija por la plata que recibió de la herencia”. Cristina Kirchner Para la ex presidenta, no se mide todo con la misma vara

En su afán por ampliar el caudal de votos que obtuvo en las PASO bonaerenses de agosto pasado, la ex presidenta intensifica sus apariciones en los medios de comunicación con reportajes a periodistas no afines. Esta semana, en una entrevista con el diario El País de España, que fue publicada el miércoles, la ex mandataria admitió que hubo casos de corrupción en su gobierno, pero dijo que no estuvo al tanto de los mismos cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo.

La postulante de Unidad Ciudadana negó que haya decidido competir por una banca en el Senado por miedo a ir presa. “Lo hice por deber. Nunca hice lo que quería en política, sino lo que debía hacer. Era la dirigente del peronismo que mejor media en la provincia de Buenos Aires, la gente está viviendo momentos muy difíciles. Muchas cosas que pasan no tienen representación. Todos los días hay despidos por goteo”, sostuvo en una entrevista que duró más de dos horas y en la que habló mucho de su vida privada.

“Néstor decía: ‘Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas’. Me llevé siempre bien con el peronismo. Siempre fui y me sentí peronista”. Cristina Kirchner Para la ex presidenta, no se mide todo con la misma vara

Intimidades

Las respuestas más curiosas de una larga charla

Su corazón no está ocupado. “¿Hay lugar para el amor?”, le preguntó Chiche Gelblung a Cristina. “No, no hay lugar para el amor”, aseguró ella. Y cuando le consultó si alguien la llamaba por teléfono para invitarla a salir, dijo: “Nadie se atrevería. Estás loco, sos un atrevido”.

Sepultó al perrito en Olivos. “Mi perro Alex está enterrado en Olivos”, confesó la ex presidenta. Juliana Awada, la esposa del presidente Mauricio Macri, hizo limpiezas energéticas en Olivos, redecoró y hasta armó una huerta orgánica, pero ahora se enteró por la tele que está el cadáver del perrito.

“Soy muy malhablada”. En el plano personal, admitió ser una persona “arrebatada” y que tiene un “carácter encendido”. Y reconoció: “Soy muy malhablada. Digo malas palabras por teléfono, ya lo saben todos”.

De uñas y series. Habló de todo. Dijo que las uñas largas “no son esculpidas”, que no tiene maquillador, que los zapatos los compra en el país y que es fan de Game of Thrones.