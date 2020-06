Chaco vuelve a la fase 1 para frenar la velocidad de contagios

En último parte diario, se registraron tres muertes, que dan un total de 73 defunciones solo en esa provincia, con 1326 casos confirmados. Bajo este panorama, Capitanich dio una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno de Resistencia en donde anunció: "Los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas. Hemos trabajado con un Comité de expertos y en interacción con las autoridades Nacionales. A pesar de eso tenemos que lamentar muchas muertes y, en las últimas semanas, el incremento del número de casos que, también se debe al incremento del numero de testeos”.

“Tenemos un plan de acción, pero necesitamos que los municipios nos acompañen. Es difícil decir cuándo se va a dar el pico máximo, pero si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del COVID-19. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, sostuvo el gobernador Capitanich y apeló a la responsabilidad de la ciudadanía.

“Necesitamos hacer este esfuerzo duro e implacable para quebrar la tendencia de la curva”, apuntó con seriedad y confirmó que aumentará la cantidad de testeos: "Se van a realizar 700 por día con una red de laboratorios públicos y privados: cuantos más testeos se hacen, más casos se detectan”.

Chaco fue una de los primeros focos en el país de coronavirus, que no paró de incrementar sus casos y que retrocederá a la fase 1 para poder frenar la velocidad de los contagios.

