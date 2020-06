San Luis: más de 100 detenidos por una fiesta sin protocolos

La reunión no respetó el 25% de la capacidad establecida por los protocolos y no tenía cocina. "El dueño se había presentado a hacer el cambio de rubro, pero aún no completaba la documentación", dijo el jefe del Programa Fiscalización Externa del municipio, Marcelo Caliri, y agregó que "en los registros de trazabilidad habían anotadas cerca de cien personas y que la cantidad de sillas y mesas no alcanzaban para esa asistencia a la vez que no se encontraban a la distancia que establece el protocolo para esa actividad".

Al labrar las actas correspondientes, se procedió a la detención y al traslado de todas las personas en diferentes vehículos de la policía. En el video de un medio local, se observó como utilizan dos camiones para subir a todas las personas que intervinieron en el suceso.

El comisario mayor y subjefe de la Unidad Regional I, Sergio Chareum, aseguró que se los llevaron a la Jefatura Central a la espera de ser notificados por el magistrado interviniente. Por la parte de los menores, fueron llevados al mismo lugar y puestos a disposición de sus respectivos padres.

Según afirmaron estas fuentes, "no se constató personas en estado de ebriedad", y Caliri concluyó: "Por el incumplimiento de distanciamiento y las irregularidades, en conjunto con la Policía de San Luis, procedimos a la clausura del local".

Embed

LEÉ MÁS

Las clases volverían en agosto, pero con "una escuela distinta"

Jubilado degolló a su esposa, intentó escaparse y lo detuvieron