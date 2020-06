Intervino en la causa, caratulada como Femicidio, Gonzalo Hernán Ferreiros, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de Escobar, dependiente de los tribunales de Zárate-Campana.

En las últimas horas se conoció un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro que indicó que desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el país se cometieron 67 femicidios vinculados de mujeres y niñas, además de tres femicidios vinculados de varones adultos.

11 de junio 2020Renovando el compromiso que asumió La Casa del Encuentro en este período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, continuamos dándole voz a quienes ya no la tienen. Presentamos un nuevo informe elaborado por el Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que da cuenta de 67 mujeres asesinadas desde el 20 de marzo. No son sólo cifras, son mujeres a las que no se protegió de la pandemia de género. El confinamiento no ayuda: el 73% fue asesinada en su vivienda, dejando 94 hijas e hijos sin madre. Teniendo en cuenta que el 65% de los femicidas eran parejas o exparejas y que 11 mujeres contaban con denuncias previas, reclamamos al Estado Nacional que adopte medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones desde una mirada interdisciplinaria.Gracias por el apoyo para realizar los informes: Ministerio de Desarrolllo Humano y Habitat de CABADefensoria del Pueblo de CABAFundacion AVON para la Mujer.