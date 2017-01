Chano agitó, Rial lo calló

Jorge Rial y Chano Charpentier protagonizaron un ida y vuelta tuitero que finalizó en el programa Intrusos con un fuerte descargo de su conductor, quien aseguró que el ex cantante de Tan Biónica está en un ambiente tóxico.

Todo comenzó cuando el chimentero anunció en la red social “la verdadera historia de la internación de Chano luego de tres días de caravana, delirios y llantos”. El músico, al estar arrobado, le contestó inmediatamente. “Jorge, ¿por qué no me preguntas a mí la verdadera historia? No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono”.

Rial no se quedó atrás y lanzó un tuit demoledor que el vocalista no respondió: “¿Nos vas a contestar o te vas a hacer el distraído como las otras veces? ¿Ahora agitás por acá?”. En la apertura de su programa, el conductor arremetió nuevamente: “No es difícil de conseguir tu teléfono. Lo tenemos, salvo que lo hayas cambiado. ¿Será el mismo al que te llamamos todas las otras veces y no nos contestaste? Te llamamos cuando te comiste un portón… Cuando estuviste internado otras veces. A nosotros no nos atendés”.

Poco después, enterado de que el cantante le daba una nota a El Diario de Mariana en ese momento, volvió a la carga: “Estuvimos llamando a Chano durante todo el programa. Chano, no te hagas más el ‘pulenta’ por las redes sociales. No agités, que está todo bien. Vos dijiste que te llamemos, te llamamos. Pasa que acá te hacemos preguntas incómodas. Ese es el problema”.