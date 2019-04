Chano: "Con las mujeres era violento"

Maltrato: “Viví situaciones como acompañarlo a un evento y me presentaba a sus amigos como ofreciéndome”, dijo Soledad.

Desagradable

“Cuando se separa de la banda se desmadra todo y entra en una depresión que lo lleva a una violencia sistemática frente a todos los que lo rodeamos”, dijo la ex asistente. Y continuó: “Sin embargo, con las mujeres era más violento y demostraba que éramos de su propiedad y a los hombres los trataba como pares. Trabajando con él he vivido situaciones como, por ejemplo, acompañarlo a un evento y me presentaba a sus amigos como ofreciéndome”.

Andrea Taboada, una de las panelistas, le preguntó cómo manejaba el tema de la adicción y Gómez explicó: “No podía manejarla, cuando lo veía consumir yo tenía que llamar a su terapeuta o a su acompañante terapéutico y que lo traten de controlar. Lo iban a buscar o lo llamaban pero cuando cortaba volvía a hacer lo mismo”.

Colapsó en el cumpleaños de Pampita en Punta

Gómez aseguró que la salud de Chano tuvo su punto límite en 2017, cuando fue internado después del festejo de cumpleaños de Pampita. “Fue en Punta del Este. Él venía de una internación en Navidad y Año Nuevo. Fuimos dos asistentes. No tomaba la medicación, no podía manejar y manejaba igual. No podía salir y salía”, recordó Soledad. Y luego describió el calvario que vivió: “No lo acompañamos, fue solo y no estaba invitado. Volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. Empezó a amenazarnos y a llamar a la policía para que le devolvamos las llaves del auto, que se las habíamos sacado por recomendación de su terapeuta”. Gómez también reveló que Chano la amenazó: “Me mandaba mensajes de audio diciéndome ‘bajá que te cago a trompadas, te voy a matar, estás acá por mí’. Esa noche fue mi límite, me vi viajando en un patrullero a un hospital porque él estaba mal, lo echaron del hotel, hizo un escándalo. Y en el hospital, cuando le preguntaron con quién estaba en Punta, él respondió ‘con los cómplices de mi adicción’, cuando yo nunca consumí y muchas veces le tiré droga para que no consuma y se pueda dormir”.