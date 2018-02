La mediática compartió sus fotos del nuevo look que rápidamente causaron revuelo en las redes. ¿A quién se parece?

Charlotte Caniggia no para. A los 25 años volvió a realizar cirugía plástica en su rostro. La mediática hija del ex futbolista compartió algunas fotos de su nuevo look que rápidamente causaron revuelvo en las redes sociales.