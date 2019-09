Charlotte habló de sus gastos y se fue de boca

"Gasto en comida, en mis tratamientos estéticos, carteras y zapatos. Pero lo que sobra lo ahorro”, dijo Charlotte Caniggia, modelo mediática.

Sin embargo, la hermana de Alexander (su mellizo) confesó que no podría ser feliz sin plata, y realizó una polémica comparación: “Yo no podría ser feliz sin dinero, pero a lo mejor otra persona sí. Por ejemplo, mirá los nenes de África: son felices y no tienen nada”.

Luego la participante del “Súper Bailando” aclaró que, a diferencia de ella, otros tienen muchos bienes materiales pero tampoco son felices. “Quizá tenés todo en lo material pero no sos feliz. Las personas siempre quieren más, nunca se conforman”, explicó la blonda.

Por otro lado, la mediática reveló qué hace con su dinero. “Estoy ahorrando. Gasto en comida, en mis tratamientos estéticos, carteras y zapatos. Pero lo que sobra lo ahorro”, contó.

Sin que se le mueva un pelo, la modelo también se atrevió a confesar cuánto es el promedio de dinero que gasta por mes. Según su cálculo son unos 3 mil dólares. “Hay meses que gasto menos. soy de ahorrar poco, me la gasto toda en boludeces”, dijo sin filtro Charlotte.