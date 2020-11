Charlotte se calentó con Lola y pidió que la echen

En ese momento, apuntó directamente contra Lizardo Ponce (con quien su hermano había tenido también un cruce), y ahora, en un nuevo móvil con Los Ángeles de la Mañana, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul apuntó contra Lola Latorre, quien está suspendida por haber ido a una fiesta clandestina.

"Lola tendría que ser echada, no suspendida, porque fue a una fiesta clandestina y hay fotos", comenzó diciendo la joven delante de las cámaras de LAM y siguió: "La foto es real y ustedes la tapan porque son angelitas y la madre es angelita. Están mintiendo. Lola fue a una fiesta clandestina y la tendrían que echar... No pueden taparlo. Es una estupidez. Más claro echale agua. Hay pruebas. Las leyes tendrían que ser iguales para todo el mundo. No con Lola Latorre porque la madre es angelita o ella tiene coronita. Echenlá. Las cosas claras".

Charlotte aprovechó la oportunidad para aclarar que mientras ella estuvo enferma jamás salió de su casa. "No traten de meterme porque yo no voy a fiestas, no me junto con gente, soy súper anti, trato de respetar mi trabajo y a los compañeros. No falto el respeto", contó.

Ante estas declaraciones, Yanina, hizo su descargo. "Yo ya expliqué, lo demás se hace en la justicia. No hay audio, en la foto no es Lola. Charlotte ponete a ensayar, a estudiar canto. Vos a la misma edad de ella hiciste las mismas cagadas. Me das lástima".