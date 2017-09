Charlotte y Alex abren Caniggia libre en MTV

“No se le puede caer bien a todo el mundo, ni Jesucristo lo logró, menos nosotros”, sentenció Alexander a horas del debut.

En tanto, la siempre polémica Charlotte preparó el clima para el show al comparar su ciclo con el que encabezó el fallecido Ricardo Fort hace unos años. “Yo vi el reality de Fort y me parece que era re grasa, cero clase, no tenía nada que ver con esto”, detalló y, atenta al juego mediático, sentenció: “Esta camisa que tengo puesta es grasa, pero me la pongo yo y deja de serlo”. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, recibió una copa de champán y un choripán.

Promesa: Entre los atractivos del ciclo están las críticas a la boda de messi y la participación del pájaro Caniggia.

Críticas a la tevé

Mientras Charlotte aseguró que el programa tendrá de todo, “hasta enanos”, su mellizo arremetió contra la pantalla chica. “No hay nada divertido. Se necesita de gente joven en tele. El mundo ahora está controlado por la juventud. Se van a encontrar con un reality bien flama”, prometió.