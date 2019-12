Chechu Bonelli: "Si no dejaba todo, hoy sería una terrible solterona"

En el inicio de la nota Bonelli recordó la gran influencia que tuvo su padre en el proceso de toma de decisiones en su vida. "(Cuando) Super M, me anoté sin ningún tipo de ilusión... Era muy chiquita, tenía 17. Recién había terminado el colegio. Mi papá me dijo que me autorizaba, pero que no me sacaran la ropa, que no me haga fotos en ropa interior. "Vestida, por favor", me decía", relató a modelo haciendo alusión al célebre reality de moda en el que comenzó a ganar popularidad.

Luego volvió a destacar que su padre le advirtió que no descuidara la carrera de abogacía que iba a iniciar en la UCA, pero que más tarde, cuando avanzó en Super M le aconsejó: "El tren pasa una sola vez, dale para adelante".

"¿Y tu mamá qué decía? ¿No se metía?", le preguntó la periodista Fernández Iglesias a su entrevistada, advirtiendo la importancia que tenía la palabra paterna en sus decisiones de vida la notable ausencia de la figura materna. "No, mi mamá me recontra apoyaba, pero mi papá era el hombre de las decisiones importantes en casa. Yo todo lo consultaba con mi papá, que era el que bancaba. Mi mamá, cuando la entrevistaban para el programa, decía que yo era el reflejo de lo que ella quiso ser y nunca logró. A ella le encantó la moda toda la vida, se compraba las revistas, hizo un curso de modista porque le gustaba hacerse su propia ropa. Siempre fue muy coqueta. En algún punto, era poder cumplirle a ella algo que no pudo lograr... Y valió la pena porque llegué a la final", replicó Bonelli.

"¿Cómo fue el momento en que decidiste dejar tu trabajo para irte con tu novio? ¿También lo hablaste con tu papá?", inquirió luego Iglesias. "¡Sí! Cuando le conté a mi papá que estaba saliendo con un futbolista me dijo: "¿Otra vez?". Porque yo ya había tenido mis historias. Entonces le juré que éste era diferente, que quería que lo conozca. Mi papá siempre saludaba a mis novios dándoles la mano, se las apretaba bien fuerte como diciendo: "Ojo con mi hija". Y bueno, ¡hoy casi que lo quiere más a él que a mí! Le cayó tan bien que cuando surgió la posibilidad de que Darío se fuera a Europa, me dijo: "Vos dejás tus cosas, armás el bolso y te vas con él". Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo", contestó Bonelli desatando varios comentarios en las redes.

En otro tramo de la nota la conductora se refirió a los consejos "de convivencia" que le dio Luciana García Penna, la mujer de Matías Almeyda. "Me hice muy amiga con el tiempo. Me aconsejaba mucho en temas de la convivencia porque yo llegaba de trabajar, destrozada y lo tenía a él durmiendo la siesta. Entonces la llamaba y le decía: "Estoy cansada, no doy más. Ocho horas para llegar a mi casa y no hay nada en la heladera y encima cansada tengo que ir al supermercado". "Calmate", me decía. "Hablá con él. Decile que duerma la siesta mientras estás trabajando". Hasta el día de hoy me aconseja, un amor total. La historia cómo ella conoció a Matías es parecida a la mía. Siempre me sentí identificada", dijo.

Bonelli también subrayó que nunca se sintió discriminada por ser mujer, al tiempo que valoró la actitud de su pareja que siempre le "permitió" hacer viajes y cumplir sus deseos.

Lo Diverso on Twitter A Chechu deberían entrevistarla en la Para tí de 1965 — Lo Diverso (@DarioHermo) December 26, 2019

Florencia María on Twitter Leyendo la nota de Chechu Bonelli, me da pena todo en general. Siempre busca la aprobación de su papá, que su marido la admire, piensa que el sufrimiento por amor es parte de cualquier mujer y que las mujeres son todas prejuiciosas. Chechu, ¡El feminismo te espera cuando quieras! — Florencia María (@flortundis) December 26, 2019

Anita on Twitter Súper coherente todo lo que dice Chechu Bonelli. Dejó todo para irse tras un tipo para no quedar soltera eternamente y toda decisión en su vida las consultó siempre con su padre porque en su casa era él quien tomaba las decisiones importantes. — Anita (@Conurbanita) December 26, 2019

Lu Medina ✨ on Twitter Tal vez la navidá me trajo demasiada empatía. La nota de Chechu Bonelli parece hecha a propósito para hacerla quedar mal. Lo cierto es que repite el cuento que nos vendieron a TODAS. Mas risa o indignación , me da pena. Que no te importe ser solterona no te hace mejor persona. — Lu Medina ✨ (@misscoloreta) December 26, 2019

Marian on Twitter Oh, no. Ahora tendremos hilos eternos de sabiondas explicando conceptos del feminismo subrayados con Edding en fotocopias. Un 26 de diciembre, Chechu, qué necesidad. — Marian (@mariann_78) December 26, 2019

DearTati ッ on Twitter Chechu es una mujer colonizada por el deseo de hombres, por sus visiones del mundo, por lo que en definitiva ellos deciden para ella. El patriarcado es esa visión masculina que a ella le organiza el mundo y le da un “sentido común”. La estructura de dominio la infantiliza siempre — DearTati ッ (@DearTati) December 26, 2019

DearTati ッ on Twitter Enojarse con ella por no ver lo que para otres es obvio, es violento, de nuevo, con otra mujer. Fue criada para agradar, para ser esposa y madre, para tener su carrera sin que ella pese más que la de su marido. Toda la nota da cuenta de ello; lean más que el titular, plis. — DearTati ッ (@DearTati) December 26, 2019

Odioelcalor on Twitter Igual en mi team también viajamos, salimos, cogemos, tenemos hobbies, somos felices y no le preguntamos a papito qué hacer todo el tiempo. Te esperamos, Chechu — Odioelcalor (@Luli_Joan) December 26, 2019

flor on Twitter A mi lo de Chechu Bonelli me parece un horror pero digamos que es un discurso muy común.

De hecho, ¿a cuántas nos dijeron que teníamos que bajar el tono porque sino nos íbamos a morir solas?

Por suerte mi novio me deja hablar fuerte ahre — flor (@florapondia) December 26, 2019

Allin •⚜ on Twitter ¨Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo.¨ - Chechu Bonelli.



Que alguien le diga que puede dedicarse a trabajar y tener pareja, porfi — Allin •⚜ (@allinpearl) December 26, 2019

Marlene on Twitter Mí opinión de Chechu Bonelli? Ninguna. Vivan cada una su vida y no saquen un feministómetro sobre otras que quizás aún no les tocó repensar su vida y que obviamente son vivencias distintas.

Está bien lo que dijo? No. Pero tampoco creo que sea muy feminista atacarla. — Marlene (@KaruMarlene_) December 26, 2019

Melloca Paika ²² on Twitter Chechu Bonelli dice que "por suerte", Cvitanich es muy "permisivo" y entonces ella puede hacer cosas fuera de la casa. — Melloca Paika ²² (@mellocapaika) December 26, 2019

Melisandrx️ on Twitter No pude terminar de leer la nota de Chechu Bonelli.

Su vida entera comandada por su padre y dejó todo por un tipo.

Qué lindo ser terrible solterona. — Melisandrx️ (@Melisandra88) December 26, 2019

