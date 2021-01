Chicho Serna, letal con Fabra: "Eso no es poner huevos"

En Boca están dolidos, los actuales protagonistas en el club, como los referentes históricos. Uno de ellos es Mauricio "Chicho" Serna , quien criticó la falta de rebeldía de los jugadores. "No puedo aspirar a que Boca juegue como River, pero sí que juegue como Boca", expresó el ex mediocampista. Además, criticó duramente a su Frank Fabra , su coterráneo, quien fue expulsado por una infracción irresponsable.

"Este no es el Boca que quieren ver los hinchas. Ayer -por el miércoles- Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Copa Libertadores. Es muy triste lo que pasó", expresó el ex volante en dialogó con TyC Sports.